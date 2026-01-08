Macro tendenze make-up 2026 Parola chiave? Libertà

All'inizio del 2026, è naturale riflettere sulle tendenze emergenti nel mondo del make-up. La parola chiave di quest’anno è libertà, un concetto che si traduce in stili più autentici e personali. Le tendenze puntano a valorizzare l’individualità, con look semplici e versatili, che consentano a ciascuno di esprimersi senza limiti. Un approccio che invita a sentirsi liberi di sperimentare e di trovare il proprio stile unico.

Sono i primi giorni di gennaio, e quindi del nuovo anno, e sorge spontaneo chiedersi come andrà il 2026. C’è chi ha già stilato la lista dei buoni propositi, chi è ancora confuso, e chi ha preparato la sua moodboard. In ogni caso, è normale pensare a cosa ci aspetterà. Anche in fatto di make up 2026. Le tendenze trucco sono cicliche, si sa, ma ogni anno ha le sue preferite. Dopo anni di controllo, minimalismo e pelle apparentemente perfetta, quest’anno si inverte la rotta. Più spontaneità e meno filtri. La domanda che dobbiamo porci è questa: cosa vogliamo davvero raccontare attraverso il trucco? Quest’anno si guarda avanti. 🔗 Leggi su Amica.it

