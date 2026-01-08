M&A in crescita nel 2025 Italia da record grazie a risiko bancario

Il 2025 si distingue per un aumento significativo delle operazioni di fusione e acquisizione, con l’Italia che registra risultati record grazie a un mercato bancario in evoluzione. Questo trend riflette una fase di consolidamento e rinnovamento nel panorama economico, offrendo opportunità per aziende e investitori. L’andamento positivo si inserisce in un contesto internazionale e europeo, sottolineando l’importanza di strategie mirate e adattabili alle nuove dinamiche di mercato.

Il 2025 è stato un anno molto positivo in termini di operazioni di fusione ed acquisizione (M&A), sia a livello globale che a livello europeo. In questo quadro, l’Italia si è particolarmente distinta, registrato il numero più alto di operazioni mai rilevato per oltre 2.000 deal, grazie agli effetti del risiko bancario che ha portato ad un parziale consolidamento del settore. E’ quanto emerge da un report di LSEG. Valore operazioni M&A in crescita. Il valore delle operazioni di M&A che hanno coinvolto società europee ha raggiunto 1,3 trilioni di dollari nel 2025, in aumento del 37% rispetto ai livelli dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - M&A in crescita nel 2025. Italia da record grazie a risiko bancario Leggi anche: Infrazione Ue per il Golden power, l’Italia cambia la legge e riparte il Risiko bancario Leggi anche: Dal risiko bancario al fabbisogno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pil, nel 2026 oltre 2.300 miliardi. L’Emilia-Romagna supera il Veneto: la classifica Cgia; Legge n. 168/2025: una “Mappa della memoria” per i nostri giovani; Carceri nel 2025: numeri in crescita, risorse sempre più scarse; Il mercato delle rinnovabili: il consuntivo per il 2025 e le prospettive per il 2026. Previsioni CGIA sviluppo 2026: Calabria ultima, Emilia Romagna guida la crescita italiana - Previsioni CGIA per il 2026: Emilia Romagna guida lo sviluppo italiano (+0,86%), Calabria ultima (+0,24%). ilmetropolitano.it

Il Pil del 2026 salirà a +2,9%, ecco qual è la nuova locomotiva d’Italia - 300 miliardi, ma la crescita reale resta modesta. quifinanza.it

Casa in Italia: nel 2025 cala la domanda da USA e Germania. Cambia la geografia degli acquisti esteri in Italia - Nel 2025 le richieste di acquisto immobiliare dall’estero verso l’Italia registrano una lieve flessione complessiva (- zeroventiquattro.it

Tesseramento in crescita in tutta Italia e numeri in forte aumento a Cuneo e Torino. Il governatore consolida il suo ruolo nazionale e si attrezza nel duello a distanza con Occhiuto. La tre giorni di fine mese - facebook.com facebook

L’Italia apre il 2026 con segnali di crescita: nel primo trimestre registrate 4,4 milioni di prenotazioni aeroportuali verso il Paese, +3,7% sul 2025. Un trend che conferma l’interesse internazionale e la solidità dell’offerta turistica italiana #DatiTurismoENIT #E x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.