Ma domani farà giorno gli scritti della partigiana Teresa Noce letti al Museo al Deportato

Il 11 gennaio alle ore 17, presso il Museo Monumento al Deportato di Carpi, si terrà il terzo appuntamento della rassegna ‘Al Museo con i Classici’. Verranno letti brani tratti da ‘Ma domani farà giorno’, scritto dalla partigiana e politica Teresa Noce. L’evento offre l’opportunità di approfondire il suo percorso e il suo contributo alla memoria storica attraverso le sue parole.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.