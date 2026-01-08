Ma domani farà giorno gli scritti della partigiana Teresa Noce letti al Museo al Deportato
Il 11 gennaio alle ore 17, presso il Museo Monumento al Deportato di Carpi, si terrà il terzo appuntamento della rassegna ‘Al Museo con i Classici’. Verranno letti brani tratti da ‘Ma domani farà giorno’, scritto dalla partigiana e politica Teresa Noce. L’evento offre l’opportunità di approfondire il suo percorso e il suo contributo alla memoria storica attraverso le sue parole.
Saranno le pagine de ‘Ma domani farà giorno’, della scrittrice, partigiana, politica e deportata Teresa Noce, a costituire il terzo appuntamento della rassegna ‘Al Museo con i Classici’, domenica 11 gennaio alle ore 17 presso il Museo Monumento al Deportato di Carpi.Ingresso gratuito, posti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Emeroteca Tucci, ecco gli scritti ma ripubblicati di Matilde Serao: domani la presentazione del libro
Leggi anche: LivornoToday, i 10 articoli più letti del 2025: dalla rielezione di Giani al maltempo fino al furto alla troupe Rai e al blocco della nave americana
Ultimo giorno di festa, ma domani si torna in onda con un appuntamento imperdibile: la prima puntata di #ATestaAlta . Domani | in prima serata | su #Canale5 e #MediasetInfinity Gioia Spaziani #SabrinaFerilli #FictionMediaset - facebook.com facebook
Mattéo Guendouzi atteso domani a Istanbul. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.