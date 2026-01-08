Lottare contro l’antisemitismo richiede impegno e consapevolezza condivisa. In questa guida, analizzeremo le tre principali azioni per contrastare efficacemente ogni forma di discriminatione e intolleranza. Per approfondire senza limiti, puoi iscriverti gratuitamente alla newsletter

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Le tre "cose" principali. Fatto #1. La donna uccisa a freddo dalle guardie trumpiane a Minneapolis e la protesta che sta prendendo connotati politici evitando scontri di piazza Fatto #2. Emmanuel Macron e il distacco UsaUe Fatto #3. Dopo una serie di dati positivi del tasso di occupazione (più importanti) ora ne è arrivato uno, record positivo, per la disoccupazione. Va letto con attenzione, ma attesta, forse non in misura da record storico, una certa vitalità del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ma che ci vuole a essere d'accordo sulla lotta all'antisemitismo?

Leggi anche: Delrio e Sinistra per Israele dicono ‘lotta all’antisemitismo’, ma colpiscono i pro-Palestina

Leggi anche: L'antisemitismo che nessuno vuole affrontare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Escapismo e cinema: perché smettiamo di sfidarci davvero tra KPop Demon Hunters e i film animati; Almeno c’è una cosa su cui siamo tutti d’accordo: tre applausi per Claudia Winkleman | Polly Hudson; Maduro in tribunale a New York: Io perbene e innocente, sono prigioniero di guerra; “Quando gli ho offerto un posto nel team, abbiamo parlato di cosa pensava che mancasse.

Ma che ci vuole a essere d'accordo sulla lotta all'antisemitismo? - La donna uccisa a freddo dalle guardie trumpiane a Minneapolis e la protesta che sta prendendo connotati politici evitando scontri di ... ilfoglio.it