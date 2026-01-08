Lupi in aeroporto scovato l' accesso utilizzato dagli animali selvatici grazie alle tracce sulla neve

Grazie alle tracce sulla neve, i Carabinieri Forestali hanno individuato l’accesso utilizzato da un branco di quattro lupi presso l’aeroporto di Rimini. La neve abbondante ha facilitato il monitoraggio, consentendo di seguire i movimenti degli animali selvatici che, da giorni, varcano l’area aeroportuale. La presenza dei lupi ha comportato la temporanea chiusura dello scalo per motivi di sicurezza.

La neve, caduta copiosa nei giorni scorsi, ha permesso ai Carabinieri Forestali di seguire le tracce del branco di quattro lupi che da giorni entra ed esce dall'aeroporto di Rimini e che ha causato la chiusura temporanea dello scalo per motivi di sicurezza. Seguendo le tracce sul manto nevoso, i.

