Lunghe file di auto per la bufera Trappola di neve sull’Ardizio Polizia locale salva due mamme

Nel tardo pomeriggio dell’Epifania, una forte bufera di neve ha causato lunghe code di auto e una trappola sulla strada dell’Ardizio, a Pesaro. La violenta perturbazione ha reso difficile la circolazione e ha richiesto l’intervento della polizia locale, che ha soccorso due mamme in difficoltà. La nevicata intensa ha coinvolto anche la costa, rendendo necessarie misure di sicurezza e assistenza sulle strade.

Sono circa le 16,30 del giorno dell'Epifania. Sta facendo buio. La bufera imperversa su Pesaro, anche nella costa. Le auto procedono a velocità limitata. Il Monte Ardizio si dimostra una trappola. Una signora decide che non è il caso di continuare. Si ferma con la sua automobile in direzione Pesaro, poco prima dell'incrocio con Fonte Saiano, nei pressi di quello che un tempo era il ristorante Alceo. Il fondo stradale è insidiosissimo. Le ruote iniziano a sgommare. La signora ha le catena a bordo, ma montarle è complicato, soprattutto perché fuori è un inferno bianco. Sta nevicando intensamente e sul fondo stradale si è formato uno spessore di diversi centimetri.

Splendida mattinata oggi in via Etnea, da tempo totalmente pedonale, con tanta allegria per la parata delle Befane accompagnate dalla musica di Sambazita. E pensare che ancora qualcuno vorrebbe questa via piena di lunghe file di auto come 40 anni fa. - facebook.com facebook

"Ho vissuto il regime di Chavez. Facevamo le file lunghe ore per andare a prendere da mangiare. Questa gente è veramente staccata dalla realtà secondo me", ha detto uno dei contestatori. x.com

