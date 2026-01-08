L’ultimo relax prima del rientro | Sinner e Laila insieme sulla neve

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono stati recentemente fotografati sulle Dolomiti, durante un momento di relax prima del ritorno alle competizioni. Gli scatti li ritraggono mentre sciano e si godono un momento di tranquillità in montagna, lontano dagli impegni sportivi. Un’occasione per apprezzare un lato più intimo e rilassato di due giovani protagonisti del panorama sportivo e sociale italiano.

Se è vero che adesso è lontano migliaia di chilometri, fino a pochi giorni fa gli occhi attenti di fotografi e telecamere lo hanno "pizzicato" sulle montagne delle Dolomiti in pieno relax pre-partenza con la sua fidanzata: stiamo parlando di Jannik Sinner e Laila Hasanovic che sono stati immortalati con gli sci e tute da neve. Le festività di Sinner. Dopo la ripresa degli allenamenti al sole caldo di Dubai, come da prassi per le festività natalizie Sinner è tornato sulle "sue" montagne per stare insieme ai propri cari a Sesto Pusteria. Qualche giorno in compagnia, quindi, delle persone a lui più care e ovviamente assieme alla sua dolce metà.

