L’ultima figuraccia di Landini pro-Maduro La venezuelana Aida Yespica lo asfalta | Come fa la Cgil a difenderlo?

L’ultima uscita di Landini a favore di Maduro ha suscitato molte critiche. Aida Yespica, nota modella e showgirl, ha commentato con fermezza la situazione venezuelana e la posizione del sindacalista, mettendo in discussione le sue dichiarazioni. La polemica si inserisce in un contesto più ampio di scrutinio pubblico e politico, evidenziando come anche figure dello spettacolo possano influenzare la discussione su temi internazionali complessi.

Landini asfaltato, non solo da Paolo Mieli, dalla destra, dai venezuelani, da chiunque conosca un po’ la situazione di quel paese, ma anche da una stella dello spettacolo, da anni in Italia, Aida Yespica. Che ha un diavolo per capello dopo aver visto il video della manifestazione della Cgil dell’altra sera, a Roma, a sostegno del presidente Maduro “eletto democraticamente e spodestato da Trump”. La soubrette venezuelana gliene canta quattro a Landini. Landini nel mirino di Aida Yespica. “Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura, solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ultima figuraccia di Landini pro-Maduro. La venezuelana Aida Yespica lo asfalta: “Come fa la Cgil a difenderlo?” Leggi anche: Aida Yespica contro le manifestazioni pro-Maduro della Cgil: “Io ho sofferto davvero la fame in Venezuela” Leggi anche: "Ho sofferto la fame”: la venezuelana Aida Yespica rivela cosa pensa davvero di Maduro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sciopero del tifo nei primi 20 minuti della partita di domenica al Franchi contro l'Udinese. E' l'iniziativa dei club della Curva Fiesole per contestare la Fiorentina dopo l'ennesima figuraccia stagionale, ieri sera a Losanna nell'ultima gara della fase a girone unico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.