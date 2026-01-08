Luisa Ranieri torna in tv con ' La preside' | Napoli per me è come Rio de Janeiro

Luisa Ranieri ritorna in televisione interpretando il ruolo della preside Eugenia Carfora nella nuova fiction ‘La preside’, in onda dal 12 gennaio. La serie, ambientata a Caivano, mette in luce la realtà di Napoli attraverso una storia autentica e rigorosa. Ranieri, che considera Napoli come Rio de Janeiro, si avvicina ancora una volta alla città, offrendo uno sguardo realistico e rispettoso sulla sua comunità e le sue sfide.

Luisa Ranieri torna in tv e torna a raccontare la sua Napoli. Lo farà dal 12 gennaio con la fiction 'La preside' ispirata alla storia di Eugenia Carfora, da anni preside di un istituto scolastico di Caivano, in provincia di Napoli. Un personaggio che ha fatto della lotta per il riscatto educativo.

