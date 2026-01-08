L’udienza preliminare di Nick Reiner il figlio di Rob è stata rinviata dopo che il suo avvocato si è ritirato

L’udienza preliminare di Nick Reiner, figlio di Rob Reiner, è stata rinviata dopo le dimissioni del suo avvocato. Mercoledì, Reiner si è presentato in tribunale a Los Angeles, dove avrebbe dovuto rispondere dell’accusa di omicidio in relazione alla morte dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer Reiner. La procedura è stata posticipata per consentire ulteriori approfondimenti.

Mercoledì, Nick Reiner non si è dichiarato colpevole in un'aula di tribunale di Los Angeles, dove avrebbe dovuto comparire in tribunale per l'accusa di omicidio in relazione all'accoltellamento mortale dei suoi genitori, il regista hollywoodiano Rob Reiner e la fotografa Michele Singer Reiner. Il suo avvocato di spicco di Reiner, Alan Jackson, ha chiesto al giudice il permesso di ritirarsi dalla carica di avvocato e un difensore d'ufficio è subentrato, chiedendo una data di comparizione successiva. Dopo l'udienza, l'avvocato difensore Alan Jackson ha dichiarato a una folla di giornalisti che Reiner non è colpevole di omicidio.

Nick Reiner, la follia alla festa di Natale: «Era aggressivo, chiedeva a tutti se fosse famoso». Poi il duplice omicidio dei genitori a colpi di machete - Una lite alla festa di Natala organizzata dal noto conduttore Conan O’Brien, poi il duplice omicidio in casa. corriereadriatico.it

Rob Reiner, il figlio Nick per la prima volta in tribunale dopo accusa omicidio genitori - GLI ALTRI FIGLI: "I NOSTRI GENITORI ERANO I NOSTRI MIGLIORI AMICI" Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro villa di Brentwood, a Los ... tg24.sky.it

Nick Reiner compare in tribunale mentre un nuovo video mostra il suo arresto poche ore dopo l'omi...

