Lucia Ocone | Ho la sindrome di Wonder Woman non chiedo aiuto per paura di disturbare
Lucia Ocone, nota attrice italiana, ha recentemente condiviso di vivere con la sindrome di Wonder Woman, temendo di disturbare chiedendo aiuto. Durante un'intervista, ha anche parlato della propria vita sentimentale, affermando di non sentire l'esigenza di relazioni amorose in questo momento, considerando di aver trovato una propria dimensione. La sua sincerità offre uno sguardo autentico sulla sua esperienza personale e professionale.
L'attrice, che vedremo nella serie I Cesaroni - Il ritorno, ha parlato anche d'amore: "Non ne sento l'esigenza, ho la mia dimensione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Riccardo Branchini, la mamma scrive alla Regione Marche: “Chiedo aiuto, sfangamento della diga può darmi risposte”
Leggi anche: Rita De Crescenzo a Belve: “Dopo le violenze ho chiuso con la droga. Vivo da 7 anni, chiedo scusa ai miei figli”
Crans Montana, l'italiano che ha salvato 10 ragazzi: «Porta d’emergenza bloccata, imploravano aiuto. Mia figlia salva perché arrivata lì....
Lucia Ocone: “Ho la sindrome di Wonder Woman, non chiedo aiuto per paura di disturbare” - Il ritorno, ha parlato anche d'amore: "Non ne sento l'esigenza, ho la mia dimensione" ... fanpage.it
Lucia Ocone: «A Non è la Rai ero ingenua, oggi non ho filtri. Vivo la sindrome di Wonder Woman. Ma devo dire grazie solo a me stessa» - La verà novità della serie che torna su Canale 5 a grande richiesta. msn.com
Lucia Ocone: «Un uomo senza bambini va bene, invece le donne vengono viste come sfigate o egoiste» - I suoi personaggi – dalla cinica Mimma che affittava posti letto al policlinico, alla televenditrice Veronika, «la donna più volgare ... leggo.it
I Cesaroni 7, quando inizia la nuova stagione: da Ricky Memphis a Lucia Ocone, ecco il cast - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.