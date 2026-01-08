Luci d’Artista a Salerno rimane al centro di polemiche anche dopo le festività. In molte zone, le installazioni luminose continuano a funzionare parzialmente, sollevando dubbi sulla gestione dell’evento. La questione ha portato alla richiesta di risarcimento per danni d’immagine, evidenziando problemi irrisolti e criticità ancora aperte.

Anche oltre il periodo delle festività, Luci d’Artista continua a far discutere a Salerno. In numerose aree della città, infatti, le installazioni luminose risultano ancora oggi funzionanti solo in parte, alimentando polemiche e critiche sulla gestione dell’evento. I disservizi non si sono limitati al corso principale, dove l’allestimento tematico previsto come elemento simbolo di questa edizione ha registrato continui guasti e interventi correttivi fin dai primi giorni. Le anomalie hanno interessato anche altre zone centrali, con scenografie luminose accese solo parzialmente. Nella serata di ieri, come documentato, anche in via Roma, nei pressi della sede di rappresentanza della Camera di Commercio, una parte delle installazioni risultava spenta, offrendo un colpo d’occhio ben distante dalle aspettative di cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Luci d’Artista, problemi irrisolti anche dopo le feste: chiesto il risarcimento per il danno d’immagine

Leggi anche: Raoul Bova darà un risarcimento a Rocio per “danno di immagine”

Leggi anche: Luci d'artista "a intermittenza", Cammarota: "Ora il Comune chieda un risarcimento alla ditta"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Luci d’Artista accese a metà anche dopo la Befana: “La ditta risarcisca danno d’immagine - facebook.com facebook