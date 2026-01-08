Nel primo trimestre del 2026, Italia si conferma tra i paesi con maggiori vincite milionarie nelle lotterie classiche, posizionandosi al secondo posto a livello mondiale. Inghilterra, Italia e Stati Uniti occupano il podio di questa classifica, evidenziando l’importanza e l’interesse crescente verso queste forme di gioco. Questi dati riflettono un trend globale di nuove opportunità per chi sogna di cambiare vita grazie a una vincita significativa.

Inghilterra, Italia e Stati Uniti: questo il podio delle Lotterie classiche che, in questo inizio di 2026, hanno “creato” più neo milionari. L’Inghilterra – segnala Agimeg – occupa il primo posto con 11 vincite da 1 milione di sterline (al cambio attuale ogni vincita equivale a oltre 1,1 milioni di euro). La Uk Millionaire Maker ha creato gli 11 milionari britannici. Si tratta di un concorso collegato all’Euromillions. Tutti i giocatori della versione britannica dell’EuroMillions partecipano automaticamente anche all’estrazione Uk Millionaire Maker, che garantisce vincite per un valore di un milione di sterline ad ogni estrazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lotterie, Italia seconda al mondo per vincite milionarie

Leggi anche: Lotteria Italia 2025: "I premi totali saranno 306 incluse le 5 vincite milionarie"

Leggi anche: A Roma il primo premio della Lotteria Italia: 5 milioni. Vincite milionarie anche a Ciampino e Albano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma; Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Primo premio da 5 milioni a Roma, ecco gli altri premi milionari. Quello da 300 mila euro ad Auronzo di Cadore; Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026: l’Emilia Romagna gode col terzo premio da 2 milioni in provincia di Reggio Emilia. I 5 milioni vanno a Roma; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo (anche dei premi di consolazione).

Lotterie, Italia seconda al mondo per vincitori milionari - Inghilterra, Italia e Stati Uniti: questo il podio delle Lotterie classiche che, in questo inizio di 2026, hanno "creato" più neo milionari. lapresse.it