Lotteria Italia ma non solo Reggio Emilia baciata dalla fortuna | incassi a raffica negli ultimi anni

Negli ultimi anni, Reggio Emilia si è distinta per gli importanti risultati ottenuti con la Lotteria Italia e altre iniziative di gioco. La provincia ha registrato incassi crescenti, confermando il suo ruolo come area fortunata e attenta alle opportunità di vincita. Un trend che testimonia l’interesse e la partecipazione della comunità locale in questo settore, sottolineando l’importanza di un fenomeno radicato nel territorio.

Reggio Emilia, 7 gennaio 2026 – Negli ultimi anni la provincia di Reggio si è evidenziata come una terra molto visitata dalla Dea Bendata. Tra Gratta e Vinci, SuperEnalotto, Lotto e concorsi speciali, il nostro territorio ha collezionato una serie di vincite che hanno trasformato bar di periferia e tabaccherie di passaggio in ’santuari’ della fortuna. Lotteria Italia, premio di 2 milioni a Reggio Emilia. Il tabaccaio: "Il vincitore è della zona" Il comune che può reclamare il titolo di ‘ più fortunato ’ nel recente passato è Fabbrico: nel febbraio 2023, la fortuna ha assunto dimensioni epiche: una quota da soli 5 euro ha permesso a un fortunato di incassare oltre 4,1 milioni di euro, parte del jackpot record del SuperEnalotto da 371 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotteria Italia ma non solo, Reggio Emilia baciata dalla fortuna: incassi a raffica negli ultimi anni Leggi anche: Lotteria Italia, Campania baciata dalla fortuna: exploit del casertano Leggi anche: Five Nights at Freddy's 2 bocciato dalla critica, ma è boom di incassi negli USA, bene anche in Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Emilia-Romagna, tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia: in regione il terzo premio da 2 milioni di euro; Lotteria Italia, Quattro Castella esulta: venduto in provincia di Reggio Emilia il biglietto vincente da 2 milioni di euro. Festa alla tabaccheria Le Ginestre; Lotteria Italia, c’è un altro biglietto vincente venduto in provincia di Reggio Emilia; Lotteria Italia: vinti 2 milioni di euro a Quattro Castella. VIDEO. Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

Lotteria Italia 2025-26, ecco dove sono finiti 2 milioni in un colpo solo - Romagna hanno fatto registrare un aumento significativo, con la regione che si è piazzata al quarto posto a livello nazionale per numero di biglietti ... sportal.it

Lotteria Italia: vinti 2 milioni di euro a Quattro Castella. VIDEO - Romagna è tornata, dopo un anno di stop, nella top five della Lotteria Italia grazie al tagliando serie L 430243, venduto – come riportato da Agipronews – al Bar Le Tabaccheri ... msn.com

Lotteria Italia 2025, la Sicilia porta a casa ben 14 premi tra la terza e la quarta categoria: ecco dove sono state messe a segno le vittorie LEGGI QUI https://www.palermolive.it/lotteria-italia-2025-nessuna-vincita-milionaria-ma-la-sicilia-si-consola-con-premi-p - facebook.com facebook

Lotteria Italia: in provincia di #Varese nessun biglietto milionario, ma colpi da 100mila euro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.