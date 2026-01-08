Lotteria Italia ma non solo Reggio Emilia baciata dalla fortuna | incassi a raffica negli ultimi anni

Negli ultimi anni, Reggio Emilia si è distinta per gli importanti risultati ottenuti con la Lotteria Italia e altre iniziative di gioco. La provincia ha registrato incassi crescenti, confermando il suo ruolo come area fortunata e attenta alle opportunità di vincita. Un trend che testimonia l’interesse e la partecipazione della comunità locale in questo settore, sottolineando l’importanza di un fenomeno radicato nel territorio.

Reggio Emilia, 7 gennaio 2026 – Negli ultimi anni la provincia di Reggio si è evidenziata come una terra molto visitata dalla Dea Bendata. Tra Gratta e Vinci, SuperEnalotto, Lotto e concorsi speciali, il nostro territorio ha collezionato una serie di vincite che hanno trasformato bar di periferia e tabaccherie di passaggio in ’santuari’ della fortuna. Lotteria Italia, premio di 2 milioni a Reggio Emilia. Il tabaccaio: "Il vincitore è della zona" Il comune che può reclamare il titolo di ‘ più fortunato ’ nel recente passato è Fabbrico: nel febbraio 2023, la fortuna ha assunto dimensioni epiche: una quota da soli 5 euro ha permesso a un fortunato di incassare oltre 4,1 milioni di euro, parte del jackpot record del SuperEnalotto da 371 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

