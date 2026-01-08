Lotteria Italia e i premi Quattro i biglietti in città Un regalo da 190mila euro

Arezzo si distingue ancora nella Lotteria Italia, con quattro biglietti venduti in città. Pur mantenendo alta l’attenzione, i premi più ambiti rimangono lontani dalla Toscana. La lotteria, con i suoi premi, rappresenta un appuntamento tradizionale per molti italiani, offrendo opportunità di vincita e coinvolgimento. La città conferma il suo ruolo nel panorama della lotteria nazionale, mantenendo vivo l’interesse tra i cittadini.

Arezzo si conferma ancora una volta protagonista della Lotteria Italia, anche se il sogno del premio milionario continua a restare lontano dalla Toscana. Per la sesta edizione consecutiva, infatti, nessun biglietto venduto nella regione ha centrato la prima categoria. Un’assenza che pesa, ma che non oscura i numeri positivi registrati nell’edizione appena conclusa, né il ruolo di primo piano giocato da alcune province, tra cui proprio Arezzo. Secondo i dati diffusi da Agipronews, in Toscana sono stati venduti oltre 659mila biglietti, con un incremento del 9,7% rispetto allo scorso anno. Un dato che testimonia un rinnovato interesse verso la Lotteria Italia, capace di resistere al tempo e alle nuove forme di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

