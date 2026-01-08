Lotteria Italia | Civitella d’Agliano premiata due volte di fila paese più fortunato d’Italia

Civitella d’Agliano si conferma il paese più fortunato d’Italia nella Lotteria Italia, ottenendo premi per due anni consecutivi. Questa particolare coincidenza ha attirato l’attenzione di molti, suscitando interesse e curiosità tra gli appassionati di lotterie e vincite. La ripetizione della fortuna in un’unica località rappresenta un evento singolare, che rende il paese protagonista di questa particolare statistica.

Una coincidenza straordinaria. La fortuna ha scelto lo stesso punto per due anni consecutivi nella Lotteria Italia, suscitando stupore e curiosità tra gli appassionati. Nel piccolo comune di Civitella d'Agliano (Viterbo), che conta appena 1.448 abitanti, la dea bendata ha infatti regalato due vincite consecutive, un evento davvero raro considerando le enormi probabilità in gioco. I biglietti vincenti negli autogrill. Nonostante i 9 milioni di tagliandi venduti ogni anno in Italia, uno dei biglietti vincenti è stato acquistato proprio qui sia nel 2025 che nel 2026. In entrambi i casi, il premio era di 20mila euro, una somma significativa ma non ai livelli dei primi premi nazionali.

