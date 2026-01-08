Lotteria Italia a Roma caccia al nuovo milionario | Qui al bar non verrà…

A pochi giorni dall’estrazione della Lotteria Italia, resta incerta l’identità del vincitore del primo premio di 5 milioni di euro. A Roma, la ricerca del nuovo milionaria prosegue, mentre l’attesa cresce tra i partecipanti. La sorte ha scelto il suo destinatario, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

(Adnkronos) – A un paio di giorni dall'estrazione, resta avvolto nel mistero il vincitore del primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia. Un silenzio che alimenta curiosità e interrogativi dei cittadini, dato che dai gestori dell'esercizio commerciale di Roma non è ancora arrivata alcuna segnalazione ufficiale. Daniele Ciavaglia, titolare della ricevitoria Le 7 Meraviglie .

