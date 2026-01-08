L'oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026 | tanto Saturno e tanta responsabilità

L'oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026 evidenzia una forte presenza di Saturno, che porterà responsabilità e impegni consistenti. Cancro e Ariete potrebbero sentirsi particolarmente stanchi a causa di questa energia dominante. È un giorno in cui è importante mantenere equilibrio e attenzione alle proprie esigenze. Di seguito, l’analisi dettagliata per comprendere meglio le influenze di questa giornata.

L’oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026: tanto Saturno e tanta responsabilità - Caro Ariete, per oggi, con la Luna storta e Venere, Marte, il Sole, Mercurio e anche Giove che non perdonano, direi che la cosa migliore da fare sia esporti il meno possibile. fanpage.it

Oroscopo Venerdì 9 Gennaio 2026 – Previsioni complete per tutti i segni zodiacali - Oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026: amore, lavoro ed energia per tutti i segni zodiacali. romadailynews.it

L’oroscopo bresciano di venerdì 2 gennaio 2026 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.