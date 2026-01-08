L'oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026 | tanto Saturno e tanta responsabilità
L'oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026 evidenzia una forte presenza di Saturno, che porterà responsabilità e impegni consistenti. Cancro e Ariete potrebbero sentirsi particolarmente stanchi a causa di questa energia dominante. È un giorno in cui è importante mantenere equilibrio e attenzione alle proprie esigenze. Di seguito, l’analisi dettagliata per comprendere meglio le influenze di questa giornata.
C'è un eccesso di Saturno nell'oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026: Cancro e Ariete si sentono stremati!. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’oroscopo di giovedì 8 gennaio 2026: tanta voglia di ricominciare per Vergine e Toro
Leggi anche: L’oroscopo di venerdì 2 gennaio 2026: emozioni forti per Cancro e Scorpione
Oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno; Tempesta d’amore trama di venerdì 9 gennaio 2026.
Oroscopo 9 gennaio: Gemelli generoso, Leone carico di energia, Capricorno con carte vincenti - L'oroscopo di venerdì 9 gennaio di Luca Nicolaj Gemelli, generoso La Luna entra nel settore legato agli affetti e scioglie le tue esitazioni, consentendoti di esprimere con leggerezza ... ilmessaggero.it
L’oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026: tanto Saturno e tanta responsabilità - Caro Ariete, per oggi, con la Luna storta e Venere, Marte, il Sole, Mercurio e anche Giove che non perdonano, direi che la cosa migliore da fare sia esporti il meno possibile. fanpage.it
Oroscopo Venerdì 9 Gennaio 2026 – Previsioni complete per tutti i segni zodiacali - Oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026: amore, lavoro ed energia per tutti i segni zodiacali. romadailynews.it
L’oroscopo bresciano di venerdì 2 gennaio 2026 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.