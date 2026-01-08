L’oroscopo di oggi giovedì 8 gennaio 2026 | tanta voglia di ricominciare per Vergine e Toro
L'oroscopo di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, segnala un buon momento per ripartire, soprattutto per Vergine e Toro. La Luna in Vergine e i pianeti in Capricorno favoriscono inizi di nuovi progetti e decisioni importanti. È una giornata in cui l’energia dell’universo invita a mettere in moto le proprie idee, approfittando delle condizioni favorevoli per un nuovo inizio.
La Luna resta in Vergine e i pianeti veloci in Capricorno anche nell'oroscopo dell'8 gennaio ma questa volta ci troviamo in un giorno universale 1 perfetto per iniziare cose. Il segno zodiacale fortunato sarà il Toro, mentre il segno sfortunato i Gemelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
