L' orologio di Will Ferrell grande tifoso di hockey dovrebbe essere nel mirino di ogni collezionista

L'orologio di Will Ferrell, appassionato e grande tifoso di hockey, rappresenta un oggetto di interesse per i collezionisti di orologi. La sua passione per lo sport si riflette anche nella scelta di accessori che ne testimoniano l'entusiasmo. Conosciuto per il suo ruolo di attore comico, Ferrell si distingue anche nel mondo del collezionismo, rendendo ogni pezzo unico e ricercato.

Will Ferrell è il collezionista di orologi più simpatico al mondo? Non c'è dubbio e le prove oltre al suo ruolo di attore comico, di certo, non mancano. Ferrell compra i suoi pezzi da Feldmar Jewelers, indossa ciò che gli piace senza preoccuparsi del prezzo o della provenienza, ama i colori più eccentrici e non esita a vestirsi da arbitro per tifare i L.A. Kings. In fondo, dovremmo tutti divertirci così con i nostri orologi, e magari passare un po’ meno tempo a discutere sulla definizione di in-house. Per chi desidera un assaggio della magia di Ferrell, il suo ultimo Oris è un ottimo punto di partenza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

