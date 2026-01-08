Loris Fortuna – Portò il divorzio in Italia ma il Pd dei diritti civili l’ha cancellato dalla memoria

Loris Fortuna, politico italiano, è ricordato per aver introdotto nel paese la legge sul divorzio. La sua figura ha vissuto momenti significativi della storia, tra impegno partigiano e attività parlamentare. Tuttavia, nel corso degli anni, alcuni aspetti della sua eredità sono stati meno evidenti, e il suo nome è stato progressivamente meno ricordato nel contesto dei diritti civili. Questa breve introduzione ne ripercorre la figura e il contributo.

Aveva venti anni ed era partigiano nelle formazioni Osoppo e Friuli quando venne catturato dai nazisti e fu condannato ai lavori forzati nel campo di Bernau, in Germania, dove rimase fino al dopoguerra. Tornato alla vita normale Loris Fortuna si laureò in Giurisprudenza discutendo una tesi sul diritto di sciopero, avviandosi poi alla professione di avvocato e collaborando con le camere del lavoro di Udine e di Pordenone. Impegnato fin da subito nelle lotte sociali per le classi meno agiate, come direttore della rivista “Lotta e Lavoro” dal 1946 al 1948 condusse alcune battaglie a favore dei braccianti agricoli collaborando con Pier Paolo Pasolini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Loris Fortuna – Portò il divorzio in Italia ma il Pd dei “diritti civili” l’ha cancellato dalla memoria Leggi anche: «Il mondo ha cancellato il mistero e si illude di cavarsela con i diritti» Leggi anche: Sicurezza al porto, Bakkali (Pd): "Bene il protocollo, ma serve un intervento del Governo a tutela dei portuali" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Audiolibro 1 capitolo del racconto Un divorzio inaspettato

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.