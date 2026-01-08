Lorenzo Sonego battuto da un ottimo Shang saluta Hong Kong in singolare

Lorenzo Sonego si è arreso a Juncheng “Jerry” Shang nel torneo ATP 250 di Hong Kong, uscendo al turno precedente ai quarti. Il giocatore cinese ha mostrato un buon livello di gioco, imponendosi con i punteggi di 6-3 e 6-4. Shang ora attende l’esito del match tra Alexander Bublik e Botic van de Zandschulp, che potrebbe determinare il suo prossimo avversario.

Juncheng "Jerry" Shang va ai quarti di finale dell'ATP 250 di Hong Kong. Eliminato Lorenzo Sonego: il torinese deve cedere per 6-3 6-4, e adesso per il cinese, per il quale si sono visti gli effetti di una off season degna di tal nome dopo tante difficoltà, potrebbe esserci Alexander Bublik, ammesso che il kazako batta l'olandese Botic van de Zandschulp. L'italiano ora resta nel tabellone di doppio con Lorenzo Musetti. Il primo set inizia in maniera abbastanza scorrevole, senza che nessuno dei due abbia reali opportunità di break. La prima ce l'ha Sonego in un combattuto quinto game, che vede il dritto del piemontese prendersi qualche momento di gloria prima che la seconda di Shang annulli l'unica palla break.

