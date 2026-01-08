Lorena Bianchetti | Mi offrirono 400mila euro per un calendario sexy

Lorena Bianchetti, conduttrice nota per il suo ruolo in programmi di approfondimento, ha recentemente rivelato di aver ricevuto un'offerta di 400mila euro per realizzare un calendario a sfondo sensuale. La sua esperienza evidenzia come anche figure pubbliche di lunga carriera possano ricevere proposte di questo genere, suscitando interesse e riflessioni sul rapporto tra immagine pubblica e scelte personali.

Lorena Bianchetti senza filtri: "Il dolore per mio padre e l’amore per mio marito. La Rai? Mi sono fatta il maz*o” - La conduttrice di A sua immagine si racconta al Corriere: "Ho detto no a 400mila euro per un calendario sexy". libero.it

Lorena Bianchetti si confessa: “Rifiutai 400mila euro per timidezza. L’abbraccio con Ruini? Che imbarazzo” - In una lunga intervista, Lorena Bianchetti ha parlato di Papa Francesco, dei suoi genitori, e del “no” a un calendario sexy ... dilei.it

"400mila euro avrebbero fatto comodo, certo. Però la casa me la sono comprata comunque" Le proposero 400mila euro per un calendario sexy, la confessione di Lorena Bianchetti - facebook.com facebook

Lorena Bianchetti: "Ho rifiutato 400 mila euro per un calendario sexy. L'imbarazzo per l'abbraccio involontario con Ruini" x.com

