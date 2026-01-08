Lorena Bianchetti | Mi offrirono 400mila euro per un calendario sexy

Lorena Bianchetti, conduttrice nota per il suo ruolo in programmi di approfondimento, ha recentemente rivelato di aver ricevuto un'offerta di 400mila euro per realizzare un calendario a sfondo sensuale. La sua esperienza evidenzia come anche figure pubbliche di lunga carriera possano ricevere proposte di questo genere, suscitando interesse e riflessioni sul rapporto tra immagine pubblica e scelte personali.

Lorena Bianchetti, 51 anni, conduttrice della tv di Stato e volto di “A sua immagine”, programma di approfondimento a carattere . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it

