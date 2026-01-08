L’omicidio di Aurora Errore nel casellario così il 57enne era libero

Un errore nel casellario giudiziale ha permesso a un uomo di 57 anni, condannato a cinque anni per violenza sessuale aggravata, di restare libero. La mancata aggiornamento delle informazioni ha impedito di intervenire tempestivamente, con conseguenze gravi. Questa vicenda evidenzia l'importanza di un sistema di registrazione accurato e tempestivo per garantire la sicurezza pubblica.

di Anna Giorgi MILANO Era a piede libero perché nessuno aveva aggiornato il suo casellario giudiziale con l’ultima condanna definitiva a 5 anni per violenza sessuale aggravata. Risultava incensurato, quindi, Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni che dieci giorni fa, stando ai primi accertamenti, ha strangolato e ucciso la 19enne Aurora Livoli, per poi abbandonarla seminuda nel cortile di un complesso di palazzi in via Paruta, prima periferia ovest di Milano. Una beffa, la sua libertà, che si aggiunge all’orrore e alla sfortuna di una morte avvenuta dopo un incontro del tutto casuale: la Livoli sarà la prima persona incrociata dal 57enne nel mezzanino della metropolitana alla fermata di Cimiano, mentre cercava di dileguarsi dopo aver aggredito, tentato di rapinare e violentare un’altra giovane connazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Aurora. Errore nel casellario, così il 57enne era libero Leggi anche: Caso Aurora: errore nel casellario di Valdez Velazco, gip 'aggressivo e violento' Leggi anche: Omicidio Aurora Livoli, per via di un buco nel casellario giudiziario Valdez risultava incensurato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’omicidio di Aurora. Errore nel casellario, così il 57enne era libero - Oggi il peruviano, accusato del delitto, sarà sentito in carcere. msn.com

