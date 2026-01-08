Nel contesto attuale, il 2026 si apre con tensioni che richiamano le sfide del passato. La presenza di figure controverse e ideologie polarizzanti si manifesta sia a livello internazionale che nel panorama italiano, dove vecchi schemi e conflitti sembrano riproporsi con rinnovata intensità. Questo scenario invita a riflettere sulle dinamiche storiche e sulle influenze che continuano a plasmare il nostro tempo.

L’ombra dei morti e dei cattivi maestri MARIO SECHI Il 2026 è partito col botto, c’è una nuova guerra fredda e sul piano interno, in perfetta simmetria con l’eterno ritorno della storia, in Italia è ricomparsa la sinistra con la spranga. È da tre anni che questo giornale avvisa i naviganti sulla crisi dei post-comunisti che invece di andare avanti sono tornati indietro. Mentre il sistema dei media progressisti (cioè quasi tutti) vedeva il fascismo alle porte, gli intelligenti a prescindere non si sono accorti del manganello rosso sull’uscio di casa. L’assalto ai giovani che volevano commemorare i morti di Acca Larentia è l’ultimo episodio di una lunga serie, ma è anche il più allarmante per una serie di ragioni: 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'ombra dei morti e dei cattivi maestri

Leggi anche: Galimberti: “Eliminare il ruolo dei docenti per cacciare i cattivi maestri dalla scuola. chi non è all’altezza deve lasciare la cattedra”

Leggi anche: Occupazioni, brutto clima e cattivi maestri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L'ombra dei morti e dei cattivi maestri | .it; Giorgia Meloni, il Telegraph la incorona: è lei la leader globale per il 2025 | .it; Giorgia Meloni, la sua linea su guerra e Groenlandia | .it; Acca Larentia, coltelli e spranghe: violenza rossa, 4 feriti | .it.

"I cattivi maestri alimentano la violenza. E l'ostilità è una costante della sinistra" - "Nulla può giustificare un omicidio tanto più se si tratta di qualcuno che la pensa in maniera diversa da me". ilgiornale.it

TUAN DAO pittore del Vietnam, mio amico + una poesia da "L'OMBRA DEL MERLO", tradotta in bulgaro da ANELIYA GHENOVA, tradutteìrice profssionale. una locomotiva arrugginisce sul binario morto negli occhi rispolvera paesaggi morti i pendolari dell’alb - facebook.com facebook