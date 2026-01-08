Lombardia discarica d’Italia

La Lombardia si conferma una delle regioni italiane più coinvolte nella gestione dei rifiuti, con un incremento dei rifiuti inceneriti negli ultimi anni. In un contesto nazionale caratterizzato da normative complesse e spesso contraddittorie, questa dinamica evidenzia le sfide legate alla gestione sostenibile dei rifiuti e alla tutela ambientale nella regione.

Il nostro è notoriamente un Paese barocco, retto da leggi assurde e spesso contraddittorie. L’ennesima conferma arriva dal report sui rifiuti inceneriti in Lombardia, che negli ultimi anni sono aumentati. E qui sta la prima contraddizione: gli inceneritori inquinano e dovrebbero essere dismessi ma in Lombardia è accaduto solo a Sesto San Giovanni, gli altri 12 sono ancora tutti in funzione. L’altra assurdità è che in realtà la quantità dei rifiuti lombardi si è mantenuta costante in questi anni mentre a crescere è la fetta di rifiuti proveniente da altre regioni, che non dispongono (o non vogliono) strutture idonee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

