Domani alle 21, nella stagione 25-26 di Villa Torlonia Teatro, si inaugura l’omaggio a Pasolini di Massimo Zamboni. L’evento propone una riflessione sulla figura e l’opera del poeta e regista, offrendo un momento di approfondimento culturale. Un’occasione per avvicinarsi alla figura di Pasolini attraverso una proposta artistica che unisce musica, parola e pensiero. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

Domani alle 21, inaugura l’anno nuovo nell’ambito della stagione 25-26 di Villa Torlonia Teatro, "P.P.P. Profezia è Predire il Presente", il nuovo reading-concerto di Massimo Zamboni dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della tragica scomparsa dell’intellettuale friulano. Lo spettacolo, recupero della data annullata lo scorso 15 novembre, vede sul palco Massimo Zamboni affiancato da Erik Montanari (chitarre e cori) e Cristiano Roversi (tastiere), per dare corpo e suono a un’opera che si configura come un intenso atto di riflessione civile, poetica e politica. Non solo un concerto, quanto un’opera letteraria trasposta in musica: più che canzoni, veri e propri capitoli che ripercorrono una vicenda umana e intellettuale irripetibile di Pasolini, segnata da contraddizioni, lucidità estreme e tensioni irrisolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

