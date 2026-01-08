Lodo Mondadori Strasburgo boccia Berlusconi e Fininvest | respinti i ricorsi chiave
La Corte europea dei diritti umani ha respinto i ricorsi di Silvio Berlusconi e Fininvest riguardanti la vicenda del Lodo Mondadori. La decisione ha riguardato le principali contestazioni legali sollevate nel 2014, confermando la validità delle sentenze precedenti. Questa pronuncia rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, chiudendo definitivamente alcune delle questioni sollevate dai ricorrenti.
La Corte europea dei diritti umani ha respinto sui punti principali i ricorsi presentati nel marzo del 2014 da Silvio Berlusconi e da Fininvest in relazione alla lunga e complessa vicenda giudiziaria del Lodo Mondadori. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che la giustizia italiana non ha violato né il diritto alla presunzione d’innocenza dell’ex presidente del Consiglio né quello all’equo processo dell’azienda, così come non è stato ravvisato alcun illecito sul diritto alla proprietà privata per quanto riguarda le somme riconosciute alla Cir di De Benedetti. Secondo la Corte, dunque, l’iter processuale seguito in Italia ha rispettato le garanzie fondamentali previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, smentendo l’impianto centrale dei ricorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
