Lodo Mondadori Silvio Berlusconi e Fininvest perdono il ricorso alla Cedu

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di Lodo Mondadori, Silvio Berlusconi e Fininvest, affermando che la giustizia italiana non ha violato i loro diritti fondamentali. In particolare, sono stati esclusi vizi riguardanti la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e la proprietà privata. La decisione chiude così un capitolo giudiziario importante per le parti coinvolte.

