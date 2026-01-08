Lodo Mondadori Silvio Berlusconi e Fininvest perdono il ricorso alla Cedu
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di Lodo Mondadori, Silvio Berlusconi e Fininvest, affermando che la giustizia italiana non ha violato i loro diritti fondamentali. In particolare, sono stati esclusi vizi riguardanti la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e la proprietà privata. La decisione chiude così un capitolo giudiziario importante per le parti coinvolte.
La Corte europea per i diritti dell'uomo ha stabilito che la giustizia italiana non ha violato il diritto alla presunzione di innocenza di Silvio Berlusconi, quello all'equo processo dell'azienda nel procedimento Lodo Mondadori, né il loro diritto alla proprietà privata per quanto riguarda le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
