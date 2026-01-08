Lodo Mondadori la Cedu chiude la guerra di Segrate | respinto il ricorso della famiglia Berlusconi
La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha respinto la causa intentata da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi relativa alla revisione della sentenza del 1991 sul "Lodo Mondadori". La decisione presa dai giudici sembra mettere la parola fine alla cosiddetta "guerra di Segrate", una lunga. 🔗 Leggi su Today.it
Lodo Mondadori, respinti a Strasburgo i ricorsi della famiglia Berlusconi e di Fininvest. La corte europea: “Processi equi” - Per i giudici la revisione della sentenza del 1991, viziata da un accertato atto di corruzione, è stata legittima. msn.com
