Il Lodo Mondadori è stato un importante episodio della vicenda giudiziaria italiana, coinvolgendo Silvio Berlusconi e Fininvest. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto i ricorsi relativi a questa lunga controversia, confermando che la giustizia italiana ha rispettato i principi di presunzione di innocenza, equità e tutela della proprietà. Questa decisione chiude un capitolo che ha segnato profondamente la storia giudiziaria e politica del nostro paese.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto sui punti centrali i ricorsi presentati da Silvio Berlusconi e Fininvest in relazione alla lunga vicenda giudiziaria del lodo Mondadori, stabilendo che la giustizia italiana non ha commesso violazioni del principio di presunzione di innocenza dell’ex presidente del Consiglio, dell’equo processo per la società e nemmeno della proprietà privata in riferimento alle somme riconosciute alla holding Compagnie Industriali Riunite (Cir) di Carlo De Benedetti. Ecco la storia della vicenda della “ guerra di Segrate ”. Nel 1988 l’inizio della lotta per Mondadori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lodo Mondadori, cos’è: la storia della “guerra di Segrate” Leggi anche: Lodo Mondadori, la Cedu chiude la "guerra di Segrate": respinto il ricorso della famiglia Berlusconi Leggi anche: Lodo Mondadori, la decisione della Cedu Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lodo Mondadori indigesto per Silvio Berlusconi e Fininvest, la Cedu dà ragione ai giudici contro l'ex premier - Il verdetto della Cedu sui ricorsi di Silvio Berlusconi e Fininvest sul Lodo Mondadori dà ragione ai giudici contro l'ex presidente del Consiglio. virgilio.it

