L' occupazione raggiunge il tetto | Senza crescita non potrà aumentare dice Del Conte Bocconi

L’occupazione ha raggiunto il massimo livello possibile, secondo Del Conte della Bocconi. La manovra economica attuale presuppone assenza di crescita, ma senza un incremento del PIL è difficile prevedere un aumento dell’occupazione, considerando un mercato del lavoro già saturo. Questa situazione solleva interrogativi sulle strategie future per favorire lo sviluppo e l’occupazione nel contesto attuale.

Con questa assegnazione, l’intero complesso raggiunge la piena occupazione, consolidando la varietà di attività presenti. - facebook.com facebook

Martedì 6 gennaio, Gerusalemme e la Cisgiordania occupata, sono stati protagonisti di nuovi episodi di violenza da parte delle forze di occupazione israeliane. In Cisgiordania occupata l’esercito israeliano ha fatto irruzione nel campus dell’Birzeit University, a x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.