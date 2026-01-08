L' occupazione raggiunge il tetto | Senza crescita non potrà aumentare dice Del Conte Bocconi

L’occupazione ha raggiunto il massimo livello possibile, secondo Del Conte della Bocconi. La manovra economica attuale presuppone assenza di crescita, ma senza un incremento del PIL è difficile prevedere un aumento dell’occupazione, considerando un mercato del lavoro già saturo. Questa situazione solleva interrogativi sulle strategie future per favorire lo sviluppo e l’occupazione nel contesto attuale.

“La manovra presuppone che non ci sia crescita e senza un aumento del pil non vedo come possa esserci un aumento dell’occupazione, con un mercato del lavoro che sembra già saturo”, com. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

