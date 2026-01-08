Locatelli detta i tempi | la Juventus gira intorno a lui

Nella partita vinta al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 3-0 dalla Juventus uno dei migliori in campo è stato Manuel Locatelli. Il centrocampista ha sfoderato la migliore versione da quando veste bianconero giocando da vero trascinatore e risultando importante soprattutto nella fase di possesso e di non possesso riaggredendo gli avversari nella metà campo così come richiesto da Luciano Spalletti. La partita ai raggi X. Locatelli sembra aver definitivamente preso in mano le chiavi della squadra, assumendo il ruolo di vero e proprio faro del centrocampo bianconero. Contro i neroverdi, sua ex squadra, il numero 5 ha disputato una gara di grande personalità e sostanza, mettendo in mostra un netto miglioramento sotto il profilo della lucidità mentale e della gestione del pallone. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Leggi anche: Juventus-Sassuolo: Locatelli e i suoi tempi migliori Leggi anche: “La musica che gira intorno”: Fabrizio Stella Group in concerto all'auditorium Sirena La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: David (7) gol e assist, Miretti (7) torna a segnare, Muharemovic (4,5) autorete goffa, Bremer (7); Pagelle Juve-Lecce, rigore sbagliato, palo e beffa: Madama si ferma al pareggio. Juventus, Spalletti dice no a Guido Rodriguez e Locatelli torna al centro del progetto: il dato che lo incorona - Juventus, Spalletti avrebbe detto di no a Guido Rodriguez del West Ham mentre Locatelli è di nuovo il centro del progetto tecnico ... sport.virgilio.it

Gotti: “Sassuolo squadra forte. La Juventus ha annichilito i neroverdi. Rivedo il Locatelli dei tempi migliori” - Luca Gotti, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Sassuolo: "Va detto che il Sassuolo non è una piccola squadra. tuttojuve.com

Juventus, chi è il rigorista? Spalletti: "David, Locatelli e Yildiz sanno batterli" - La domanda sorge spontanea dopo la gara che i bianconeri hanno gettato al vento contro il Lecce per un errore. tuttomercatoweb.com

