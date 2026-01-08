Il dolore dei genitori di Giovanni Tamburi, scomparso a 16 anni nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, rappresenta un dolore profondo e incolmabile. Carla Masiello, madre di Giovanni, esprime il suo amore e la sofferenza attraverso parole che riflettono il senso di perdita e di speranza. Questo racconto invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di valorizzare ogni momento con i propri cari.

"Sei un angelo". Non si dà pace Carla Masiello, mamma di Giovanni Tamburi, 16 anni, morto durante la strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. È in ginocchio, ai piedi della bara. Un tormento profondo e indescrivibile, quello dei genitori di un giovane dalle mille passioni: sport, musica e cinema, tra le altre. In una gremita Cattedrale di San Pietro, ieri tutta la comunità si è stretta attorno ai familiari, i compagni di classe di ‘Gio’ e coloro che hanno conosciuto uno dei ragazzi strappato alla vita nel devastante incendio del club ‘Le Constellation’. E, in cattedrale, la sensazione dei tanti cittadini è di essere di fronte a un dramma che si poteva evitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo strazio dei genitori: "Sei il nostro angelo. Ci commuove vedere tutto questo amore"

“Abbiamo tutti sete di verità”, dice il padre della 16enne che ha perso la vita nel rogo. Lo strazio dei genitori. Le lacrime degli amici: “Una morte ingiusta”. In tutte le scuole un minuto di silenzio in segno di lutto. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com

