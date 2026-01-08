Lo spettacolo ' Cante e Cunte a 100 a 100' al Teatro Abeliano

Lo spettacolo 'Cante e Cunte a 100 a 100' al Teatro Abeliano presenta narrazioni che esplorano l’universo femminile attraverso storie di vita, ricordi e fantasia. Con testo, regia e interpretazione di Antonella Gengamu e musiche di Michele Masotti, la produzione del Gruppo Abeliano offre uno sguardo autentico e sobrio su esperienze di donne, valorizzando il patrimonio orale e le tradizioni popolari.

Cànte e cùnte a 100 a 100
Storie ordinarie di donne straordinarie
testo, regia e interpretazione di Antonella Gengamu
musiche arrangiate da Michele Masotti
produzione Gruppo Abeliano
Racconti popolari, esperienze di vita vissuta e storie di fantasia che riguardano l'universo femminile e le difficoltà.

