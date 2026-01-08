Lo sci sulla spiaggia innevata di Alessandro Casadei Il video
Lo sci sulla spiaggia innevata di Alessandro Casadei è un video che mostra un’inedita scena, trasformando la Riviera romagnola in una meta montana temporanea. Le immagini, diffuse online, catturano un fenomeno insolito, offrendo uno sguardo originale su un paesaggio inaspettato. Un esempio di come l’immaginazione possa reinterpretare ambienti familiari, creando un contrasto tra mare e neve in modo semplice e naturale.
Tante le immagini girate su Internet che hanno trasformato la Riviera romagnola in meta montana per un giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
