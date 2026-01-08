Lo sci sulla spiaggia innevata di Alessandro Casadei Il video

Lo sci sulla spiaggia innevata di Alessandro Casadei è un video che mostra un’inedita scena, trasformando la Riviera romagnola in una meta montana temporanea. Le immagini, diffuse online, catturano un fenomeno insolito, offrendo uno sguardo originale su un paesaggio inaspettato. Un esempio di come l’immaginazione possa reinterpretare ambienti familiari, creando un contrasto tra mare e neve in modo semplice e naturale.

Neve a Rimini, si fa trascinare con gli sci sulla spiaggia imbiancata

TUFFO DELLA BEFANA Nonostante il freddo intenso non sono mancati i temerari che si sono gettati in acqua nella spiaggia innevata, sindaco compreso facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.