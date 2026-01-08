Lo ’Schiatti Class’ a Merku e Taddia

Si è concluso con successo l’Open di Natale “Schiatti Class” organizzato al Circolo Tennis Correggio. L’evento ha visto protagonisti Valentina Melissa Merku e Leonardo Taddia, che hanno ottenuto importanti risultati nelle rispettive categorie. La competizione ha confermato l’interesse e la qualità del torneo, offrendo una occasione di confronto per i giocatori locali e appassionati di tennis.

Si è chiuso coi successi di Valentina Melissa Merku e Leonardo Taddia l’Open di Natale "Schiatti Class" andato in scena sui campi del Circolo Tennis Correggio (foto). Una kermesse, quella di via Terrachini, che ha visto la disputa di oltre 150 match dal 19 dicembre al 6 gennaio: nel torneo femminile Marku (Sporting Club Montecatini), dopo aver eliminato in semifinale la beniamina di casa Marta Gazzetti, ha avuto la meglio sulla numero 1 del seeding Azzurra Cremonini (Canottieri Casale) al termine di una finale tutta sul filo di lana, vinta in rimonta col punteggio di 4-6, 7-6, 10-8. Tutto come da pronostico, invece, nel tabellone maschile, dove a far festa è il già citato Taddia: il portacolori degli altoatesini del Tennis Club Neumarkt, che la settimana precedente era uscito in semifinale al Remax Open disputato al C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo ’Schiatti Class’ a Merku e Taddia Leggi anche: Chi è oggi la compagna di Morgan, Alessandra Cataldo (contro Angelica Schiatti): “Lo manipolava” Leggi anche: “C’è un video dove lo scanniamo”, “speriamo che schiatti”. Le intercettazioni choc degli aggressori dello studente Bocconi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Schiatti Class - Land Rover. . Un’esperienza che racconta il nostro modo di vivere il territorio. . Un percorso esclusivo tra le colline emiliane, a bordo di , messa alla prova fuori dall’asfalto e lontano dalla guida tradizi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.