LIVE Sonego-Shang 3-6 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a rimanere in scia

Segui in tempo reale il match tra Sonego e Shang agli ATP Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 3-6, 2-3 con Sonego al servizio. Con aggiornamenti costanti, puoi monitorare l’andamento del match e le strategie dei due tennisti, mantenendoti informato sulla partita senza sensazionalismi. Clicca per aggiornamenti e approfondimenti sul confronto tra i due atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Sonego si difende come può sulla prima accelerazione con il rovescio di Shang, che però spinge bene con il dritto successivo ed ottiene il punto. L’italiano può recriminare per la risposta troppo corta su cui il cinese ha preso in mano lo scambio 40-40 Prima ad uscire vincente. Come nel game precedente il cinese in una situazione di punteggio delicato sceglie la traiettoria ad uscire da sinistra, sfruttando la curva mancina 30-40 Shang serve sul rovescio di Sonego, che non riesce a trovare profondità. Il cinese prende così in mano lo scambio e si costruisce l’occasione di accelerare con il dritto, trovano la riga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shang 3-6, 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimanere in scia Leggi anche: LIVE Sonego-Shang 3-6, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimanere in scia Leggi anche: LIVE Sonego-Shang 0-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: inizia la caccia ai quarti di finale dell’azzurro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese; Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; LIVE Sonego-Shang 3-6 0-0 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | il cinese vince il primo set. LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e ... oasport.it

Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming - Domani, giovedì 8 gennaio, per quanto concerne l'ATP 250 di Hong Kong, si completeranno gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO: il tennis azzurro scende in campo quando da noi è buio giovedì 8-1 •WTA 250 AUCKLAND Ore 3:00 Cocciaretto vs Linette •HONG KONG Ore 6:30 Sonego vs Shang a seguire Musetti vs Galloway Forza ragazzi - facebook.com facebook

ATP Hong Kong: Etcheverry si guadagna Musetti, per Sonego c'è Shang x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.