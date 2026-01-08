LIVE Sonego-Shang 0-0 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Shang all'ATP di Hong Kong 2026. Aggiorna la diretta per conoscere il punteggio e le fasi del match. Shang ha già dimostrato di avere un buon feeling con questo torneo, raggiungendo le semifinali nelle ultime due edizioni. Rimani aggiornato per tutte le novità e sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Ad Hong Kong Shang ha un feeling particolare: in questo torneo il ventenne cinese ha raggiunto la semifinale nelle ultime due edizioni. 6.37 Quello odierno sarà il primo incontro tra i due giocatori. 6.36 Lorenzo Sonego ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 6.34 Inizia il warm-up 6.33 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito 6.32 Entrano in campo i due giocatori. 6.31 L’incontro è inserito nella parte bassa del tabellone: chi vincerà questa partita affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik, testa di serie numero 2 di questo torneo, e Botic Van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shang 0-0, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori Leggi anche: LIVE Sonego-Sakamoto, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: giocatori in campo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; LIVE Sonego-Sakamoto 6-2, 7-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro rischia ma chiude in due parziali; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino!. LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e ... oasport.it

LIVE Sonego-Sakamoto 6-2, 7-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro rischia ma chiude in due parziali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:31 Bene così quindi, vittoria che dà fiducia e ottavi di finale contro il vincente della sfida tra Shang e ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO: il tennis azzurro scende in campo quando da noi è buio giovedì 8-1 •WTA 250 AUCKLAND Ore 3:00 Cocciaretto vs Linette •HONG KONG Ore 6:30 Sonego vs Shang a seguire Musetti vs Galloway Forza ragazzi - facebook.com facebook

ATP Hong Kong: Etcheverry si guadagna Musetti, per Sonego c'è Shang x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.