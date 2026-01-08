LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | Giada D’Antonio ritrova la disciplina prediletta

Benvenuti alla cronaca in tempo reale dello slalom Nor-Am a St-Sauveur 2026. Seguiremo le attività di Giada D’Antonio e degli altri atleti, offrendo aggiornamenti chiari e accurati sull’evento di sci alpino. Restate con noi per tutte le informazioni principali sulla competizione in corso, in un’ottica di completezza e sobrietà, nel rispetto dello stile giornalistico professionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St-Sauveur, evento valevole per il circuito Nor-Am di sci alpino 20252026. Dopo le due gare di Tremblant il circuito si sposta sul Mont Saint-Sauveur, rimanendo quindi in Canada. Su questo pendio sono in programma due slalom femminili, uno in programma nella giornata di oggi ed uno in quella di domani. Gli appassionati italiani guarderanno a questa gara con grande interesse. Al cancelletto di partenza infatti ci saranno alcune delle atlete più talentuose del panorama italiano: al via di questa gara sono infatti attese G iorgia Collomb, Giada D'Antonio ed Anna Trocker, tutte reduci dalle due gare di Tremblant.

