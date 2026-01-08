LIVE Sci alpino Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia test senza esagerare Weidle-Winkelmann nettamente in testa

Segui in diretta la prova di discesa femminile a Zauchensee 2026, con aggiornamenti su Sofia Goggia e le principali concorrenti. La gara si sta svolgendo con alcune atlete in evidenza, tra cui Weidle e Winkelmann, in testa alla classifica. A disposizione i pettorali di partenza e gli ultimi risultati, tra cui la buona performance della statunitense Cashman. Resta aggiornato per tutte le novità in tempo reale.

I PETTORALI DI PARTENZA 113.14: Molto bene anche la statunitense Cashman che è sesta a 1"12 13.13: secondo posto provvisorio per l'austriaca Ager che chiude con un distacco di 39 centesimi 13.12: La statunitense Mollin si inserisce in 15ma posizione con un distacco di 2"14 13.11: Nadia Delago è terza! L'azzurra trova subito le traiettorie giuste e chiude con un ritardo di 69 centesimi 13.09: La svizzera Durrer è 17ma a 2"69 13.08: Migliore delle italiane al momento, Elena Curtoni che si inserisce al sesto posto con un ritardo di 1"25 13.07: Prestazione rivedibile dell'azzurra Melesi che è 21ma a 3"79

