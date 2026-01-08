LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | gli emiliani per emulare l’Olimpia

Benvenuti alla diretta testuale di Panathinaikos-Virtus Bologna, partita valida per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Seguiremo in tempo reale l’andamento del match, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali. Restate con noi per tutte le novità e i momenti salienti di questa sfida tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Panathinaikos e Virtus Bologna, valevole per la ventunesima giornata dell’ Eurolega 2025-2026. Dopo la bella vittoria di 48 ore fa contro lo Zalgiris Kaunas, le V-Nere devono ora affrontare la difficile trasferta greca per continuare ad inseguire le posizioni che garantirebbero il play-in. La Virtus è reduce da un periodo positivo con quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa ma adesso il livello delle sfide inevitabilmente si alza. Nonostante le tante assenze, la squadra di Ivanovic dovrà sfidare gli ellenici del Panathinaikos, squadra con un roaster superiore costruita per vincere il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

