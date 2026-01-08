LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 56-48 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V-Nere in partita a 10? dal termine greci a +8

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna, aggiornata minuto per minuto. Attualmente, i bolognesi sono a 10 punti dalla fine e cercano di recuperare, con i greci avanti di 8. Per non perdere nessun dettaglio, clicca sul link e resta aggiornato sugli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Virtus è in partita a 10? dalla fine ad Atene. Le V-Nere devono limitare le palle perse e gli errori se vogliono tentare il colpaccio. Fine terzo quarto! 56-48 HACKETT DA TRE. 56-45 Canestro di Rogkavopoulos. 54-45 Piazzato di Akele. 54-43 12 per Holmes. 53-43 Gioco da tre di Jallow. 53-40 Holmes continua a segnare da sotto canestro. 51-40 Holmes con il 2+1. 48-40 MORGAN DA TRE. 48-37 22 di uno scatenato Nunn. 46-37 Grande canestro di Nunn. 44-37 Ancora Nunn in contropiede. 42-37 Schiaccia Holmes. 40-37 12 per Osman. 39-37 22 per Morgan. 39-35 Gran giocata di Edwards.

