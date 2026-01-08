LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 39-33 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si riparte ad Atene

Segui in tempo reale il match di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna, aggiornamenti e punteggi live. La partita, in corso ad Atene, prosegue con emozioni e azioni chiave. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi dell'incontro, che vede le due squadre affrontarsi in questa fase della competizione.

39-37 22 per Morgan. 39-35 Gran giocata di Edwards. Inizia il terzo quarto! Si riparte ad Atene. La Virtus deve lavorare meglio il pallone se vuole impensierire i greci fino alla fine. La squadra bolognese è stata comunque abile a ricucire il gap. 39-33 all'intervallo lungo. A tra poco con la ripresa. 39-33 Tripla di Nunn sulla sirena. 36-33 Canestro di Akele. 36-31 Morgan in contropiede per il nuovo -5. 36-29 Penetrazione di Edwards. 36-27 Tripla di Sloukas. 33-27 Tap-in di Hernangomez. 31-27 Gioco da tre di Pajola. 31-24 22 di Nunn. Time out. 29-24 Gran piazzato di Diouf.

