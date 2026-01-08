LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 39-33 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | greci avanti all’intervallo lungo V-Nere in partita
Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna, attualmente in corso con i greci avanti 39-33 all’intervallo lungo. Aggiorna questa pagina per conoscere i punteggi e le novità sulla partita, che proseguirà a breve con la ripresa. Restiamo sintonizzati per tutte le informazioni sulla gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-33 all’intervallo lungo. A tra poco con la ripresa. 39-33 Tripla di Nunn sulla sirena. 36-33 Canestro di Akele. 36-31 Morgan in contropiede per il nuovo -5. 36-29 Penetrazione di Edwards. 36-27 Tripla di Sloukas. 33-27 Tap-in di Hernangomez. 31-27 Gioco da tre di Pajola. 31-24 22 di Nunn. Time out. 29-24 Gran piazzato di Diouf. 29-22 22 di Edwards. 29-20 Hackett con il 2+1. 29-17 Faried segna e subisce il fallo. 27-17 Edwards da due. 27-15 22 per Osman in lunetta. 25-15 Schiaccia in contropiede Osman. Fine primo quarto! 23-15 Smailagic ad una mano sulla sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
