LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 23-15 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-Nere si perdono dopo un buon inizio greci avanti dopo 10?

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna. Dopo un buon avvio, le V-Nere si sono fatte superare dai greci, che conducono con il punteggio di 23-15 dopo il primo quarto. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale sulla sfida del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fine primo quarto! 23-15 Smailagic ad una mano sulla sirena. 23-13 Libero a segno. 22-13 Osman con il libero supplementare. Time out Ivanovic. 20-13 Penetrazione di Nunn. 18-13 22 in lunetta per Shorts. 16-13 Schiaccia Hernangomez. 14-13 Morgan in contropiede. 14-11 Osman piazza la tripla. 11-11 Ancora Holmes per il pareggio. 9-11 Risponde Pajola da tre. 9-8 Tripla di Hernangomez. 6-8 Grande assist di Niang, segna Akele. 6-6 Holmes sotto canestro. 4-6 22 per Akele. 4-4 Tap-in di Sloukas. 2-4 22 in lunetta per Holmes. 0-4 Edwards realizza il libero dopo il tecnico di Ataman. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 23-15, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-Nere si perdono dopo un buon inizio, greci avanti dopo 10? Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 20-13, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break dei greci, le V-Nere abbassano l’intensità Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 14-10, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizio da grande squadra delle V-nere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 20-13, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break dei greci, le V-Nere abbassano l’intensità; Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; Dove vedere Panathinaikos-Bologna in diretta TV e streaming live; Panathinaikos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. | Panathinaikos vs Virtus Bologna: diretta (23-15 dopo 1Q) - Un paio di falli del Pana subito nel primo minuto, e il primo canestro lo segna Carsen Edwards ... pianetabasket.com

| Panathinaikos vs Virtus Bologna: dove in TV, preview, diretta - La Virtus Bologna questa sera è di scena all'OAKA, ora ribattezzata Telecom Arena, per la 21esima giornata di regular season contro un Panathinaikos che viene dalla sconfitta ... pianetabasket.com

Diretta Panathinaikos Virtus Bologna/ Streaming video tv: per il bis (Eurolega, oggi 8 gennaio 2026) - Diretta Panathinaikos Virtus Bologna streaming video tv, oggi giovedì 8 gennaio 2026: orario e risultato live della partita della Eurolega di basket. ilsussidiario.net

Virtus in campo così contro il Panathinaikos alle 20.15 x.com

EUROLEGA - Buone notizie per Virtus Bologna e Olimpia Milano in vista del Round 21: i bianconeri recuperano Momo Diouf per il match di stasera contro il Panathinaikos mentre l'EA7 contro l'Efes avrà a disposizione Shavon Shields e Leandro Bolmaro. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.