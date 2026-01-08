LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia il match!

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna, attualmente sullo 0-0. Aggiornamenti costanti sull’andamento del match, con dettagli sulle azioni e i punteggi. Rimani informato sui momenti salienti e sui risultati in diretta, cliccando sul link per aggiornamenti immediati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Edwards realizza il libero dopo il tecnico di Ataman. 0-3 EDWARDS DA TREEEE! Nessun canestro. Il Pana spende subito due falli. 20.16 Tutto pronto. SI PARTE!!! 20.14 La Virtus schiera nel quintetto: Akele, Alston Jr, Edwards, Pajola e Niang. 20.13 Le squadre sono in campo, tra poco la palla a due! 20.12 La Virtus recupera per questo match Momo Diouf. Assente invece per infortunio Luca Vildoza. Da valutare anche le condizioni di Carsen Edwards che può dare una mano non indifferente alle V-Nere. Tra le fila dei greci Kostas Sloukas e Kendrick Nunn vogliono rifarsi dopo la brutta prestazione contro Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il match! Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia la sfida del Paladozza Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani per emulare l’Olimpia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani per emulare l’Olimpia; Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; Dove vedere Panathinaikos-Bologna in diretta TV e streaming live; Panathinaikos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. | Panathinaikos vs Virtus Bologna: diretta (i 12 di Ivanovic) - La squadra a disposizione è questa: Edwards, Pajola, Niang, ... pianetabasket.com

Diretta Panathinaikos Virtus Bologna/ Streaming video tv: per il bis (Eurolega, oggi 8 gennaio 2026) - Diretta Panathinaikos Virtus Bologna streaming video tv, oggi giovedì 8 gennaio 2026: orario e risultato live della partita della Eurolega di basket. ilsussidiario.net

LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani per emulare l’Olimpia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Panathinaikos e ... oasport.it

Virtus in campo così contro il Panathinaikos alle 20.15 x.com

EUROLEGA - Buone notizie per Virtus Bologna e Olimpia Milano in vista del Round 21: i bianconeri recuperano Momo Diouf per il match di stasera contro il Panathinaikos mentre l'EA7 contro l'Efes avrà a disposizione Shavon Shields e Leandro Bolmaro. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.