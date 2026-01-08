LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway 6-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | tie-break gli azzurri hanno servito per il 1° set

Da oasport.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti/Sonego e Erler/Galloway all’ATP Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 6-6 e si sta disputando un tie-break, con gli azzurri che hanno avuto la possibilità di servire per il primo set. Clicca sul link per gli aggiornamenti live e rimanere informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 TIE-BREAK! 40-30 O mamma, in rete la comodissima volèe di rovescio di Sonego. 40-0 Prima vincente, servivano però sul 5-4. 30-0 Servizio vincente! 15-0 Con la prima anche Musetti. 5-6 Tengono alla fine la battuta i rivali con l’ennesima prima vincente. 40-40 La risposta di Sonego! Da 40-0 c’è una palla break! 40-30 In rete la volèe di Galloway. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Ace (5°): 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Servizio vincente. 5-5 E allora, risposta incisiva ancora di Erler: non capitalizziamo. 40-40 Dai con la prima, altra formalità. Punto decisivo, set point ma anche palla del 5-5! 30-40 Niente, fuori il dritto di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti sonego erler galloway 6 6 atp hong kong 2026 in diretta tie break gli azzurri hanno servito per il 1176 set

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 6-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: tie-break, gli azzurri hanno servito per il 1° set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: c’è il break azzurro nel 1° set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese.

LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:14 Sonego ha perso in singolare in 80’ di gioco. oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino! - 30 Per il momento è tutto, con l'appuntamento che è a domani con il match di Lorenzo Sonego che vuole ... oasport.it

live musetti sonego erlerItaliani in campo giovedì 8 gennaio: Cocciaretto, Sonego, e Musetti/Sonego. A che ora e dove vederli - Italiani | Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. ubitennis.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.