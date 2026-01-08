LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway 6-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | tie-break gli azzurri hanno servito per il 1° set

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti/Sonego e Erler/Galloway all’ATP Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 6-6 e si sta disputando un tie-break, con gli azzurri che hanno avuto la possibilità di servire per il primo set. Clicca sul link per gli aggiornamenti live e rimanere informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 TIE-BREAK! 40-30 O mamma, in rete la comodissima volèe di rovescio di Sonego. 40-0 Prima vincente, servivano però sul 5-4. 30-0 Servizio vincente! 15-0 Con la prima anche Musetti. 5-6 Tengono alla fine la battuta i rivali con l'ennesima prima vincente. 40-40 La risposta di Sonego! Da 40-0 c'è una palla break! 40-30 In rete la volèe di Galloway. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Ace (5°): 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Servizio vincente. 5-5 E allora, risposta incisiva ancora di Erler: non capitalizziamo. 40-40 Dai con la prima, altra formalità. Punto decisivo, set point ma anche palla del 5-5! 30-40 Niente, fuori il dritto di Sonego.

Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. Nella notte italiana impegnata anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland - facebook.com facebook

Dopo il successo all’esordio in doppio con Sonego, Musetti conquista anche la sua prima vittoria in singolare del 2026 x.com

