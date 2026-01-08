LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway 5-7 2-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | emorragia interrotta nel 2° set

Da oasport.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti/Sonego e Erler/Galloway, valido per l'ATP Hong Kong 2026. Il match, che ha visto una ripresa nel secondo set, è attualmente in corso con il punteggio di 5-7, 2-2. Aggiornamenti costanti e dettagli sono disponibili cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta incisiva di Sonego e punto. 15-0 Vincente la veronica di Erler. 2-2 Torniamo a tenere la battuta! 40-30 Risolve parzialmente con il servizio il toscano. 30-30 Ancora preso sul ritmo e sul rovescio Musetti. 30-15 Servizio a segno! 15-15 Risposta che torna subito e Musetti di rovescio apre tardi. A quel punto Galloway si è già lanciato per chiudere di volo. 15-0 Chiude a rete Sonego. 1-2 E allora, quantomeno gli azzurri recuperano subito il break interrompendo l’emorragia. Ora però c’è da tenere il servizio! 0-40 Serie ottima di passanti per gli azzurri e 4 chance di break in arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti sonego erler galloway 5 7 2 2 atp hong kong 2026 in diretta emorragia interrotta nel 2176 set

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 5-7, 2-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: emorragia interrotta nel 2° set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 3-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 1° set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: c’è il break azzurro nel 1° set

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese.

LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:14 Sonego ha perso in singolare in 80’ di gioco. oasport.it

live musetti sonego erlerLIVE Sonego-Shang 3-6, 4-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il cinese torna nei quarti di finale, tanti rimpianti per l’azzurro - 12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sonego- oasport.it

live musetti sonego erlerItaliani in campo giovedì 8 gennaio: Cocciaretto, Sonego, e Musetti/Sonego. A che ora e dove vederli - Italiani | Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. ubitennis.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.