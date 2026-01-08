LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway 5-7 2-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | emorragia interrotta nel 2° set

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti/Sonego e Erler/Galloway, valido per l'ATP Hong Kong 2026. Il match, che ha visto una ripresa nel secondo set, è attualmente in corso con il punteggio di 5-7, 2-2. Aggiornamenti costanti e dettagli sono disponibili cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta incisiva di Sonego e punto. 15-0 Vincente la veronica di Erler. 2-2 Torniamo a tenere la battuta! 40-30 Risolve parzialmente con il servizio il toscano. 30-30 Ancora preso sul ritmo e sul rovescio Musetti. 30-15 Servizio a segno! 15-15 Risposta che torna subito e Musetti di rovescio apre tardi. A quel punto Galloway si è già lanciato per chiudere di volo. 15-0 Chiude a rete Sonego. 1-2 E allora, quantomeno gli azzurri recuperano subito il break interrompendo l’emorragia. Ora però c’è da tenere il servizio! 0-40 Serie ottima di passanti per gli azzurri e 4 chance di break in arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 5-7, 2-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: emorragia interrotta nel 2° set Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 3-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 1° set Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: c’è il break azzurro nel 1° set Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese. LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:14 Sonego ha perso in singolare in 80’ di gioco. oasport.it LIVE Sonego-Shang 3-6, 4-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il cinese torna nei quarti di finale, tanti rimpianti per l’azzurro - 12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sonego- oasport.it

Italiani in campo giovedì 8 gennaio: Cocciaretto, Sonego, e Musetti/Sonego. A che ora e dove vederli - Italiani | Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. ubitennis.com

Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. Nella notte italiana impegnata anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland - facebook.com facebook

Dopo il successo all’esordio in doppio con Sonego, Musetti conquista anche la sua prima vittoria in singolare del 2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.