Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti/Sonego ed Erler/Galloway nel torneo ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 3-3 nel primo set, con i giocatori in parità e nessuna delle due coppie ancora in vantaggio. Resta aggiornato sugli sviluppi del match cliccando sul link per la diretta, mentre i punti vengono distribuiti con precisione e calma, come si aspetta in un torneo di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace (3°). 3-3 A trenta gli azzurri! 40-30 In rete il controbalzo difensivo di Sonego. 40-15 Altra prima per Sonego. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Punto lungo e divertente, alla fine si consegna con il dritto alto in mezzo al campo Musetti, che oggi sta cercando di arrecare danni a Sonego, nel senso che prima lo stava per colpire e adesso ha concesso una volèe da un centimetro con il torinese a rete. 15-0 Slice Sonego, chiusura comoda Musetti. 2-3 Doppia chiusura a rete di Erler, stavolta quantomeno si è giocato sul loro servizio! 40-30 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 3-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 1° set

