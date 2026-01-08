LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway 3-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 1° set
Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti/Sonego ed Erler/Galloway nel torneo ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 3-3 nel primo set, con i giocatori in parità e nessuna delle due coppie ancora in vantaggio. Resta aggiornato sugli sviluppi del match cliccando sul link per la diretta, mentre i punti vengono distribuiti con precisione e calma, come si aspetta in un torneo di alto livello.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace (3°). 3-3 A trenta gli azzurri! 40-30 In rete il controbalzo difensivo di Sonego. 40-15 Altra prima per Sonego. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Punto lungo e divertente, alla fine si consegna con il dritto alto in mezzo al campo Musetti, che oggi sta cercando di arrecare danni a Sonego, nel senso che prima lo stava per colpire e adesso ha concesso una volèe da un centimetro con il torinese a rete. 15-0 Slice Sonego, chiusura comoda Musetti. 2-3 Doppia chiusura a rete di Erler, stavolta quantomeno si è giocato sul loro servizio! 40-30 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale
Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: siamo ‘on serve’ nel 1° set
LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese.
LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:14 Sonego ha perso in singolare in 80’ di gioco. oasport.it
LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino! - 30 Per il momento è tutto, con l'appuntamento che è a domani con il match di Lorenzo Sonego che vuole ... oasport.it
Italiani in campo giovedì 8 gennaio: Cocciaretto, Sonego, e Musetti/Sonego. A che ora e dove vederli - Italiani | Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. ubitennis.com
Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. Nella notte italiana impegnata anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland - facebook.com facebook
Dopo il successo all’esordio in doppio con Sonego, Musetti conquista anche la sua prima vittoria in singolare del 2026 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.